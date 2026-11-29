International Frontier Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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International Frontier Resources hat am 27.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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