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International Gemmological Institute (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Gemmological Institute (India) Limited Registered Shs 144A Reg S
352.35 30.50 9.48 %
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International Gemmological Institute (India) gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 4,30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte International Gemmological Institute (India) 3,00 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,98 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,04 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 4,10 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3,74 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.net

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