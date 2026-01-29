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International Gemmological Institute (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Gemmological Institute (India) Limited Registered Shs 144A Reg S
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International Gemmological Institute (India) veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,84 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,92 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,71 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,01 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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