International Iconic Gold Exploration zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
International Iconic Gold Exploration ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International Iconic Gold Exploration die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte International Iconic Gold Exploration ein EPS von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf International Iconic Gold Exploration
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf International Iconic Gold Exploration
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen