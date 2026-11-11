International Iconic Gold Exploration zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

11.11.26 06:35 Uhr

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte International Iconic Gold Exploration ein EPS von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.

International Iconic Gold Exploration ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International Iconic Gold Exploration die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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