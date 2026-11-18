International Land Alliance präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net