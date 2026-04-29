International Land Alliance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

International Land Alliance hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 6,500 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 2,00 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 69,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,43 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net