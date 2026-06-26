International Media Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
International Media Acquisition hat am 25.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,050 USD. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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