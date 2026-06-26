International Media Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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International Media Acquisition präsentierte in der am 25.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 USD. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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