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Internationale Präsenz

CEWE-Aktie verliert: Konzern senkt Gewinnausblick nach Kodak-Moments-Übernahme

CEWE-Aktie verliert: Konzern senkt Gewinnausblick nach Kodak-Moments-Übernahme

Der Fotodienstleister CEWE passt seine Prognose für den Gewinn 2026 an die Kosten im Zusammenhang mit dem im Sommer angekündigten Kauf des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
114.60 EUR 1.00 EUR 0.88 %
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Daher stehe für 2026 nun ein Gewinn vor Zinsen und Steuern von 75,5 bis 81,5 Millionen Euro im Plan, nach bisher erwarteten 85 bis 91 Millionen, teilte das Unternehmen am Montagnachmittag mit. Der Umsatz solle weiter um bis zu 4 Prozent auf 780 bis 810 Millionen Euro steigen.

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Mit der Übernahme will CEWE sein Kerngeschäft Fotofinishing und seine internationale Präsenz im Handel ausbauen. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im ersten Halbjahr 2027.

Zudem trage der Gewinn nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck in Höhe von 25,2 Millionen Euro zusätzlich zum Gruppen-Ergebnis nach Steuern bei, hieß es weiter vom Unternehmen. CEWE hatte den Verkauf der Sparte im Mai angekündigt. "Die in der angepassten Unternehmensplanung liegende operative Ergebniserwartung ist nach Einschätzung des CEWE-Managements unverändert."

Die CEWE-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,7 Prozent auf 113,20 Euro.

/mis/jha/

OLDENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: CEWE

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Datum Rating Analyst
08.10.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
14.09.26 CEWE StiftungCo Kaufen GSC Research GmbH
13.08.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
13.08.26 CEWE StiftungCo Buy Baader Bank
24.07.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research

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