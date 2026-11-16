DAX 26.778 +0,1%ESt50 6.386 -0,0%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,55 -6,6%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.323 -1,4%Euro 1,1028 +0,0%Öl 95,5 -0,3%Gold 3.865 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Internationale Schwäche

AIXTRON-Aktie, STMicro & Co. unter Druck: Chipsektor folgt Asien-Verlusten auch in Europa nach unten

AIXTRON-Aktie, STMicro & Co. unter Druck: Chipsektor folgt Asien-Verlusten auch in Europa nach unten

Aktien aus dem europäischen Chip- und KI-Bereich folgen am Montag der internationaler Schwäche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.62 EUR -0.80 EUR -2.47 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
49.46 EUR -0.92 EUR -1.82 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
145.12 EUR -2.66 EUR -1.80 %
Charts | News | Analysen

Im Nachgang der New Yorker Nasdaq, die am Freitag nachgegeben hatte, waren die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea zu Wochenbeginn wieder mit kräftigen Verlusten aufgefallen. Der Marktexperte Stephen Innes sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater".

Werbung

Der Kurs von SK hynix etwa war in Seoul um fast 8 Prozent abgesackt. Den Verlusten schließen sich Aktien des deutschen Vertreters Infineon ein Stück weit an, indem sie im frühen XETRA-Handel um bis zu 2,5 Prozent fielen. Auch die Aktien des Ausrüsters AIXTRON lagen 1,5 Prozent im Minus. Der Kurs von STMicroelectronics sank in Paris um ein Prozent.

Mit Spannung wird in dieser Woche im Tech-Sektor auf den Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic geschaut. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", glaubt der Analyst Kyle Rodda von Capital.com. Für Unsicherheit sorge außerdem die Situation bei NVIDIA. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.

"Durch die Absetzung von Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel", glaubt Rodda. Marktteilnehmer müssten nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel, der durch das Ausscheiden ausgelöst werden könnte. Verbündete von Huang arbeiten laut der "Financial Times" an Plänen für seine Rückkehr.

Werbung

/tih/ag/jha/

FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: AIXTRON SE, AIXTRON SE

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.