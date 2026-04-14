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Internationales Wachstum

Fraport-Aktie dennoch leichter: Passagierzahlen steigen trotz Streiks und Nahost-Konflikt

15.04.26 11:15 Uhr
Fraport-Aktie dennoch in Rot: Flughafen Frankfurt mit Passagierplus - trotz Streiks und Nahost-Konflikt | finanzen.net

Der Flughafen Frankfurt hat im März sowie im ersten Quartal insgesamt einen leichten Zuwachs beim Passagieraufkommen verzeichnet.

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Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, nutzten im März rund 4,7 Millionen Passagiere den Flughafen. Dies war ein Anstieg von 2,1 Prozent zum Vorjahr - trotz der Sondereffekte durch zwei Streiktage und die aktuelle geopolitische Situation. Von den Lufthansa-Streiks Mitte März seien in Frankfurt etwa 100.000 Fluggäste betroffen gewesen. Die Folgen des Iran-Kriegs haben laut Mitteilung im März zu einem Rückgang von 68,6 Prozent des Passagieraufkommens in die Region Nahost geführt.

Im Zeitraum Januar bis März stieg das Passagieraufkommen in Frankfurt um 2,3 Prozent auf 12,7 Millionen.

Im März allein stieg das Cargo-Volumen am Frankfurter Flughafen marginal um 0,4 Prozent auf 185.486 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen sank um 1,1 Prozent auf 34.892 Starts und Landungen.

International verzeichnete Fraport Wachstum in allen Märkten im März. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen legten beim Passagieraufkommen um 6,9 Prozent auf 889.043 Passagiere zu. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,2 Millionen Passagieren ein Plus von 18,2 Prozent. Der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im Berichtsmonat auf rund 2,1 Millionen Fluggäste, ein Plus von 1,4 Prozent.

Im ersten Quartal betrug das Passagieraufkommen aller von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen 28,6 Millionen Fluggäste, ein Plus von 5,2 Prozent.

Die Fraport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,52 Prozent tiefer bei 76,30 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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