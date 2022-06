Tesla-Aktie vorbörslich schwach: Tesla-Chef will wohl Stellen abbauen - Mitarbeiter müssen zurück ins Büro

Aktien in diesem Artikel Tesla 695,00 EUR

-3,34% Charts

News

Analysen

In einer internen Mail an Führungskräfte vom Donnerstag, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, schreibt Musk, er habe ein "sehr schlechtes Gefühl", was die Wirtschaftsentwicklung angehe. Der US-Elektroautobauer müsse deswegen seine Belegschaft um rund zehn Prozent reduzieren. Überschrieben war die Mail mit "Einstellungsstopp". Tesla war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Erst am Mittwoch hatte Musk damit Schlagzeilen gemacht, dass er seiner Belegschaft Homeoffice untersagt hatte. "Wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat", hieß es in dem Schreiben ohne freundliche Anrede mit der Betreffzeile "um superklar zu sein".

Geleakte E-Mail: Tesla-Angestellte müssen zurück ins Büro

Tesla-Chef Elon Musk hält nicht viel vom Homeoffice und hat seine Angestellten laut Medienberichten mit einem Ultimatum zur Rückkehr in ihre Büros aufgefordert. Jeder müsse mindestens 40 Stunden pro Woche am Arbeitsplatz verbringen oder Tesla verlassen, hieß es in einer online geleakten E-Mail an die Mitarbeiter, deren Echtheit unter anderem der Finanzdienst Bloomberg bestätigen konnte. Mögliche Ausnahmen werde er persönlich absegnen.

Musk selbst bestritt in einem Austausch bei Twitter nicht die Echtheit der Mail. Auf die Frage, was er denen sagen würde, die das Arbeiten aus dem Büro für ein veraltetes Konzept halten, schrieb er zurück: "Sie sollen anderswo so tun, als würden sie arbeiten."

Der Mitgründer und Chef der australischen Software-Firma Atlassian, Scott Farquhar, schrieb daraufhin bei Twitter, die Einstellung wirke "wie etwas aus den 1950er Jahren". Er wandte sich an unzufriedene Tesla-Mitarbeiter mit dem Angebot, offene Stellen bei Atlassian zu prüfen, weil man bei der Firma von überall arbeiten könne.

Der Tesla-Chef war schon auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ein Kritiker von Einschränkungen, durch die auch das Stammwerk von Tesla in der Nähe von San Francisco zeitweise stillstand. Er nannte die Schutzmaßnahmen damals unter anderem "faschistisch". Aktuell schlagen Tech-Unternehmen unterschiedliche Kurse beim Abbau von Corona-Maßnahmen ein. Einige lassen die Mitarbeiter wie Atlassian weiterhin von überall arbeiten. Dagegen hat etwa Apple den Plan, sie zumindest für einige Tage pro Woche in die Büros zurückzuholen - schob dies aber laut Medienberichten angesichts der aktuellen Corona-Situation zunächst weiter auf.

Tesla-Aktien unter Druck nach Bericht zu Stellenstreichungen

Die Papiere von Tesla sind am Freitagmorgen nach einem Medienbericht über mögliche Stellenstreichungen wegen wirtschaftlichen Gegenwinds deutlich unter Druck geraten. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel geben die Papiere zeitweise 3,72 Prozent auf 746,19 US-Dollar ab.

Nun sorgte ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters für Mollstimmung. Demnach habe Tesla-Chef Elon Musk in einer internen E-Mail an die Führungsebene eine Reduzierung der Mitarbeiter um etwa 10 Prozent als notwendig bezeichnet, hieß es. Zudem sollten aktuell weltweit keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden. Demnach blickt Musk voller Sorge auf die Konjunkturentwicklung.

Auch bei zuletzt gut gelaufenen europäischen Autowerten kam es am Freitag zu Gewinnmitnahmen. Der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts fällt von seinem im frühen Freitagshandel erreichten Höchststand seit April zurück. Am Vormittag war er mit minus 0,6 Prozent Schlusslicht im Branchentableau.

Mercedes-Benz sind nach einem Hoch seit März am Vortag via XETRA mit zeitweise minus 1 Prozent schwächster DAX-Wert. Auch die Aktien von BMW und Volkswagen fielen.

San Francisco (Reuters) / FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Zhang Peng/LightRocket via Getty Images