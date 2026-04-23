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Lufthansa-Crews erhalten neue Uniformen von BOSS - Aktien leichter

24.04.26 11:38 Uhr
Mode-Deal bei Lufthansa: BOSS entwirft neue Crew-Uniformen - Aktien tiefer | finanzen.net

Rund 33.000 Beschäftigte der Lufthansa erhalten neue Uniformen.

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Bei einer internen Modenschau in Frankfurt wurden rund 40 neue Uniformteile vorgestellt, die gemeinsam mit der Bekleidungsmarke BOSS entworfen worden sind. Das Erscheinungsbild bleibt dabei klassisch in den Farben Dunkelblau und dem typischen Lufthansa-Gelb.

Die neuen Uniformteile sollen ab dem vierten Quartal an die Beschäftigten gehen, die ein jährliches Bekleidungsbudget zum Einkauf in der Kleiderkammer "Pillbox" zur Verfügung haben. Laut Lufthansa sind die neuen Teile problemlos mit den aktuellen Strenesse-Uniformen kombinierbar. Diese waren vor 24 Jahren eingeführt worden und sollen nun schrittweise ersetzt werden.

Umfangreiche Tragetests

Der Einführung vorausgegangen waren umfangreiche Tragetests, an denen 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Cockpits, den Kabinen und den Bodenstationen teilgenommen haben. Sie führten auch die neuen Kleider im Lufthansa-Veranstaltungszentrum "Hangar One" vor. Besonderen Anklang fanden die wieder eingeführten Hemden in dunkelblau sowie ein bislang nicht in der Kollektion enthaltenes Cape im Stil der 1970er-Jahre.

Airline-Chef Jens Ritter bezeichnete bei der Präsentation die neue Kleidung als Visitenkarte der Lufthansa. "Eine Uniform erzählt, wer wir sind, bevor wir ein Wort gesagt haben."

Die Aktien von Lufthansa notieren im XETRA-Handel zeitweise 263 Prozent tiefer bei 7,26 Euro, während die BOSS-Aktien 2,01 Prozent auf 36,06 Euro verlieren.

/ceb/DP/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com, Kvini / Shutterstock.com

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