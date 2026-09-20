Internet Media Services präsentierte Quartalsergebnisse

20.09.26 06:35 Uhr

Internet Media Services hat am 17.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 PLN erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Internet Media Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,5 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 16,3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net