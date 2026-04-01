DAX23.977 +4,6%Est505.876 +4,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 +2,4%Nas22.018 +0,1%Bitcoin61.376 -0,3%Euro1,1689 +0,8%Öl94,52 -8,6%Gold4.816 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX springt an -- Asiens Börsen legen deutlich zu -- Ölpreise fallen massiv -- Bitcoin, Ölaktien, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie und die 40-Milliarden-Wette: Fehlentscheidung oder strategischer Schachzug? NVIDIA-Aktie und die 40-Milliarden-Wette: Fehlentscheidung oder strategischer Schachzug?
Wendepunkt im Nahost-Konflikt? USA und Iran vereinbaren zweiwöchige Waffenruhe - Zehn-Punkte-Plan im Fokus Wendepunkt im Nahost-Konflikt? USA und Iran vereinbaren zweiwöchige Waffenruhe - Zehn-Punkte-Plan im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Internet trotz Waffenruhe im Iran weiter gesperrt

08.04.26 09:54 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Bevölkerung im Iran bleibt auch nach Verkündung der Waffenruhe weiter vom Internet abgeschnitten. "Die Zensurmaßnahme aus Kriegszeiten hält weiterhin an, obwohl sowohl die Regierungen der USA als auch Irans jeweils den Sieg für sich beanspruchen", schrieb die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks auf der Plattform X. Die iranische Bevölkerung werde derweil erneut im Dunkeln gelassen, hieß es dort.

Ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats im Iran nutzt das Internet unterdessen weiter ohne Einschränkungen. Seit Jahren verfügt ein privilegierter Kreis über sogenannte "weiße SIM-Karten", die ermöglichen, ohne Sperren und Restriktionen online zu gehen. Auch iranische Medien publizieren ihre Nachrichten auf Telegram und X, die eigentlich gesperrt sind.

Irans Internet unterliegt auch in Friedenszeiten strenger Zensur. Viele Webseiten und auch Apps sind in dem Land mit gut 90 Millionen Einwohnern gesperrt. Um soziale Medien und Netzwerke wie etwa Instagram, Tiktok und Youtube zu nutzen, gehören Tunneldienste (VPN) für einen Großteil der Nutzer zum Alltag. Die Verbindungen sind dann jedoch oft langsam und unzuverlässig./arb/DP/jha