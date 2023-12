Internetdienstanbieter Ionos will in den nächsten Jahren weiter wachsen

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstanbieter Ionos will in den beiden kommenden Jahren bei Umsatz und Gewinnmarge weiter zulegen. Getrieben werde das Wachstum unter anderem durch höhere Preise, Neukundengewinnung sowie neue Produkte im Bereich der Künstlichen Intelligenz, wie die United-Internet-Tochter (United Internet) am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Für das nächste Jahr plant Ionos mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von etwa elf Prozent. Für 2023 erwartet der Internetdienstanbieter 1,42 Milliarden Euro. Die Aktie baute ihre Gewinne am Dienstag auf fast fünf Prozent aus.

Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll bei etwa 28,5 Prozent (Prognose für 2023 etwa 27,5 Prozent) liegen. Auf Ebitda-Ebene sollen dann bereinigt 450 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Laut Angaben vom November rechnet Ionos bei dieser Kennziffer für das Jahr 2023 mit 390 Millionen Euro.

Für 2025 erwartet das Webhosting-Unternehmen dann ein "unvermindert starkes Wachstum" sowie eine weitere Steigerung der bereinigten Ebitda-Marge auf etwa 30 Prozent. Ionos ist im Februar 2023 an die Börse gegangen. United Internet hält nach Angaben von Ionos noch knapp 64 Prozent an seiner Tochter./stk/tih