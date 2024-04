Internetriese mit Zahlen

Die Google-Mutter Alphabet hat am Donnerstag nachbörslich ihre lang erwartete Quartalsbilanz vorgelegt.

Die Google-Mutter Alphabet hat im vergangenen Quartal von einem starken Geschäft mit Online-Werbung profitiert. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 80,5 Milliarden Dollar, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit rund 79 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn stieg unter dem Strich auf 23,66 Milliarden Dollar (22 Milliarden Euro) von gut 15 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Alphabet kündigte außerdem erstmals eine Dividende von 20 Cent pro Aktie an - und stellte für die Zukunft weitere Ausschüttungen in Aussicht.

Werbeerlöse ziehen deutlich an

Die Basis des Geschäfts sind nach wie vor die Werbeerlöse von Google. Sie stiegen binnen eines Jahres von 54,5 auf 61,66 Milliarden Dollar. Die Videotochter YouTube steuerte dazu gut acht Milliarden Dollar bei - rund 21 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Bei den sogenannten "anderen Wetten" - Zukunftsprojekten wie selbstfahrende Autos oder Lieferdrohnen - stieg der Umsatz aller Firmen von 288 auf 495 Millionen Dollar. Der operative Verlust des Bereichs wurde deutlich gedrückt: von 1,22 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf jetzt gut eine Milliarde Dollar

Die Entwicklung von Googles Werbegeschäft - vor allem in der Websuche als wichtigstem Geldbringer - wird sehr genau beobachtet. Eine zentrale Frage ist, ob Versuche von Konkurrenten, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz direkte Antworten statt Links anzuzeigen, eine Spur bei der seit Jahren dominierenden Suchmaschine hinterlassen. Einige Investoren wetten darauf: So wurde der Herausforderer Perplexity AI in einer jüngsten Finanzierungsrunde mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet.

Google versucht unterdessen auch selbst, die Websuche mit KI-Funktionen aufzubessern. Zum Beispiel kann man auf Samsungs neuem Top-Smartphone Galaxy S24 und neueren Modellen von Googles eigenen Telefonen der Marke Pixel Suchanfragen auslösen, indem man ein Objekt oder ein Wort auf dem Display einkreist.

Zuletzt seien solche Angebote verstärkt genutzt worden, sagte Konzernchef Sundar Pichai am Donnerstag. Er zeigte sich überzeugt, dass es Google gelingen werde, das Geschäftsmodell an die neuen KI-Möglichkeiten anzupassen. .

Jefferies hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 200 Dollar - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 180 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Werbegeschäft der Google-Mutter habe das fünfte Quartal in Folge zugelegt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Werbekunden und Verbraucher seien weiterhin zu Ausgaben bereit. Außerdem habe sich das Cloudwachstum beschleunigt. Die größten Überraschungen seien aber eine verbesserte Marge und die Aussicht auf wohl deutlich höhere Investitionen unter anderem in Künstliche Intelligenz gewesen.

Alphabet steuert auf Marktkapitalisierung von zwei Billionen US-Dollar zu

Die Alphabet-Aktie zeigt sich am Freitag im US-Handel an der NASDAQ zeitweise 10,68 Prozent höher bei 172,66 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel hatte das Papier sogar um bis zu 13 Prozent zugelegt. Sollten sich Kursgewinne in dieser Größenordnung auch im regulären Handel zeigen, würde die Marktkapitalisierung von Alphabet die Marke von zwei Billionen US-Dollar überschreiten. Am Donnerstag hatte der Börsenwert der Google-Mutter zum Handelsschluss noch bei 1,95 Billionen US-Dollar gelegen.

Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als zwei Billionen US-Dollar würde Alphabet in einen exklusiven Club aufsteigen, denn aus den USA kommen nur Microsoft (2,97 Billionen US-Dollar), Apple (2,62 Billionen US-Dollar) und NVIDIA (2,07 Billionen US-Dollar) auf einen ähnlich hohen Börsenwert.





MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker) / Redaktion finanzen.net