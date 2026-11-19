Interpace Biosciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Interpace Biosciences hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Interpace Biosciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,38 Prozent auf 10,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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