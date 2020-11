Interpublic gibt Dividende bekannt

Die amerikanische Werbeholding Interpublic Group of Companies Inc. (ISIN: US4606901001, NYSE: IPG) wird eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,255 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Am 15. Dezember 2020 (Record date: 1. Dezember 2020) erfolgt die Auszahlung.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 1,02 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 20,77 US-Dollar (Stand: 11. November 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,91 Prozent. Im März des Jahres 2011 zahlte der New Yorker Konzern erstmals nach acht Jahren wieder eine Dividende (0,06 US-Dollar) an seine Aktionäre. Seitdem erfolgten sieben Anhebungen.

Interpublic wurde 1960 gegründet und beschäftigt rund 54.000 Mitarbeiter. Unter dem Interpublic-Dach sind verschiedene Werbeagenturen wie Craft, McCann oder FCB und Weber Shandwick vereint. Im dritten Quartal 2020 betrug der Umsatz 2,13 Mrd. US-Dollar nach 2,44 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 21. Oktober 2020 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 279,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 165,6 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2019 mit 10,09 Prozent im Minus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 8,1 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 11. November 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de