Interpump Group SPA Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Interpump Group SPA Un gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Interpump Group SPA Un mit einem Umsatz von insgesamt 616,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 583,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,59 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net