Intershop veräussert ihre fertig entwickelten Lehenmatt- Überbauungen in Basel

Erfolgreicher Abschluss eines Projekts nach dem Geschäftsmodell der Intershop Gruppe

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Nach dem Erwerb im Jahr 2006 begann die Planung zur Weiterentwicklung und Aufwertung des Areals. Mittels eines neuen Bebauungsplans wurden die planungsrechtlichen Grundlagen geschaffen, um durch behutsame Innenverdichtung zusätzlichen Wohnraum zu realisieren. Daraufhin wurden 264 bestehende Wohnungen in den Hochhäusern ohne Leerkündigungen energetisch saniert. Zudem wurden mit einem Anbau an die Hochhäuser 68 Wohnungen neu geschaffen. Das kleine Quartier-Nahversorgungszentrum wurde durch einen modernen Neubau ersetzt. Die Anbauten und die Sanierung der Bestandsgebäude wurden nach hohen Nachhaltigkeitsstandards realisiert und mit SNBS Gold zertifiziert.

Die Übergabe der fertig entwickelten Immobilien per Ende 2026 an eine Schweizer Anlagestiftung bestätigt die erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsmodells.

Nach dieser Transaktion erwartet Intershop für das Geschäftsjahr 2026 neu einen Erfolg aus Verkauf vor Steuern zwischen CHF 90 Mio. und CHF 95 Mio.