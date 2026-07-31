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INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO rechnet "in Kürze" mit Uber-Angebotsdokument

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Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero rechnet zeitnah mit der Veröffentlichung des detaillierten Übernahmeangebots von Seiten des US-Fahrdienstleisters Uber für den Berliner Lieferkonzern.

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"Wir erwarten, dass das Angebotsdokument von Uber in Kürze veröffentlicht wird", sagte Delivery-Hero-CFO Marie-Anne Popp im Interview. Dann werden Vorstand und Aufsichtsrat die gemeinsam begründete Stellungnahme veröffentlichen.

Die Delivery-Hero-Gremien hatten bereits ihre Unterstützung für das geplante Uber-Angebot ausgesprochen, als der US-Konzern und inzwischen größte Aktionär der Berliner Mitte Juli mitteilte, er wolle das MDAX-Unternehmen ganz schlucken und biete 41,50 Euro je Aktie. Delivery Hero wird in der Transaktion mit rund 13 Milliarden Euro bewertet und hat sich bereit erklärt, im Zuge dessen 22 Prozent seiner Märkte abzustoßen, in denen beide Unternehmen im Essensliefergeschäft konkurrieren. Im Zuge der Übernahme durch Uber hat Delivery Hero einem Verkauf seines Geschäfts in 14 Ländern für insgesamt 1,4 Milliarden Euro an die US-Investmentgesellschaft SSW Partners zugestimmt. Derzeit ist Delivery Hero in 65 Märkten aktiv. Uber hatte sich zuletzt bereits mehr als 53 Prozent an Delivery Hero gesichert.

CFO Popp rechnet damit, dass die Transaktion wie geplant im zweiten Halbjahr 2027 zum Abschluss kommt. "Bis dahin agieren wir natürlich weiterhin als unabhängiges börsengelistetes Unternehmen", sagte Popp. Dazu gehöre, dass die Finanzkennzahlen jedes Quartal verbessert würden und die Strategie ausgeführt werde. "Da sind wir weiterhin unabhängig und natürlich auch weiterhin mit Wettbewerb mit Uber."

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Das Übernahmeangebot zeige, dass Delivery Hero "ein attraktives Unternehmen" sei. Durch das Zusammengehen mit Uber und seinem Fahrdienstangebot über Fahrzeuge bietet sich für Delivery Hero die Chance, das eigene Geschäft noch einmal in andere Sphären zu heben. Delivery Hero beschäftigt traditionell Fahrer, die bisher meist auf Zweirädern unterwegs sind, während Uber in vielen Ländern im Wettbewerb mit Taxis steht.

"Auf der Mobilitätseite ist natürlich Uber noch mal anders unterwegs über ihre ganze Mobility Sparte", sagte Popp. Dadurch bekäme die Everyday-App-Strategie von Delivery Hero die Chance für "noch mehr Firepower".

Das Portfolio des Berliner Lieferkonzerns reicht inzwischen breit von Essenslieferungen über Blumenschmuck bis hin zu Dingen des täglichen Bedarfs und Medikamente.

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 05:08 ET (09:08 GMT)

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10:26 Delivery Hero Neutral UBS AG
09:26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
09:06 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
25.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.

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