HanseYachts: "Die boot 2018 war für uns ein voller Erfolg"

Und das mit Erfolg: "Bereits kurz nach der Messe waren wir für die kommende Saison ausverkauft", verrät HanseYachts-CEO Dr. Jens Gerhardt im Exklusivinterview mit Finanzen.net und ergänzt: "Ein wichtiger Vorteil ist sicherlich unsere Mehrmarken-Strategie, die perfekt ins neue Zeitalter des Wassersports passt." Zum ersten Mal in der Firmengeschichte hat HanseYachts in Düsseldorf mehr Motor- als Segelyachten verkauft. Der Sprung in die schwarzen Zahlen bei Ergebnis und Cashflow soll nachhaltig sein: "Diese positive Entwicklung wird sich fortsetzen."

Finanzen.net: Herr Dr. Gerhardt, HanseYachts hat sich Ende Januar in Düsseldorf auf der boot 2018, der bedeutendsten Wassersportmesse der Welt, mit nicht weniger als 17 Segel- und Motoryachten präsentiert. Wie ist die Resonanz der Besucher ausgefallen? Waren Sie mit der Messe zufrieden?

Dr. Jens Gerhardt: Die boot 2018 war für uns ein voller Erfolg. Die vergrößerten Stände führten nicht nur zu einem erneuten Besucherrekord, sondern auch zu sehr guten Verkaufszahlen im zweistelligen Bereich. Alle Marken konnten von einem hohen Auftragseingang direkt auf der Messe profitieren, wo Kunden ihre Yacht gerade noch für die kommende Saison bestellen wollten. Kurz nach der Messe waren wir dann für die kommende Saison ausverkauft. Dies ist so ungewöhnlich wie erfreulich für uns.

Welche Modelle waren besonders gefragt?

Zum ersten Mal in der Firmengeschichte haben wir in Düsseldorf mehr Motor- als Segelyachten verkauft, was auf das starke Wachstum der Motoryachtsparte zurückzuführen ist. Besonders erfreulich sind die Messeverkaufszahlen bei Sealine, welche sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt haben. Auch vom beliebten Flaggschiff Hanse 675 wurden zwei Boote auf der Messe spezifiziert und die Fertigstellungen für dieses Jahr vereinbart.

Zum ersten Mal präsentierte sich auf der boot 2018 auch Privilège als neue Marke der HanseYachts AG mit vier Luxus-Katamaranen. Wie kamen die Privilège-Modelle bei den Messebesuchern an?

Der Stand war gut besucht und wir waren mit Kunden, Händlern und Journalisten in reger Diskussion. Aus Erfahrungen mit dem Wettbewerb fürchten viele bei Privilège nun Preis- und Qualitätssenkungen. Dies wird nicht geschehen. Im Gegenteil, wir haben bereits viele Materialien identifiziert, bei denen wir die schon heute außergewöhnlich gute Qualität von Privilège noch weiter steigern können. Wir haben ja mit Moody und Fjord viel Erfahrung mit hochwertigstem Material und auch dem Einsatz auf hoher See. Privilège wird unter HanseYachts den Qualitätsabstand zum Markt noch deutlich ausbauen.

Mit vollen Auftragsbüchern steuern Sie auf neue Absatz- und Umsatzrekorde zu. Haben Sie überhaupt die Kapazitäten, um die Auftragsflut zu bearbeiten?

Schon in den letzten Jahren haben wir begonnen, die Produktionskapazitäten in Greifswald zu erweitern, um der hohen Nachfrage nachzukommen. Bisher konnten wir durch stetige Investitionen der Nachfrage noch Stand halten. So haben wir beispielsweise vor zwei Jahren einen weiteren Roboter gekauft, im letzten Jahr eine automatische Schneidemaschine für Laminat und gerade haben wir das Plattenlager ausgelagert. Bei weiterem Wachstum werden wir diesen Weg konsequent weitergehen.

Und wie sieht es auf Mitarbeiterseite aus? Bekommen Sie genügend qualifiziertes Personal?

Das Recruiting inklusive der Einarbeitung ist bei HanseYachts inzwischen eine richtig gut geölte Maschine geworden, die sehr gut funktioniert. Es gibt Wochen, an denen bei uns bis zu 25 neue Mitarbeiter anfangen. Aufgrund unseres rasanten Wachstums kommt es aber dennoch immer wieder vor, dass wir in allen drei Ländern Engpässe mit Leiharbeitern ausgleichen müssen. Das ist eine sehr flexible, wenngleich aber auch nicht billige Möglichkeit, um auf unerwartet hohe Absätze reagieren zu können. Für kurzfristiges Wachstum sind Mitarbeiter sicher der Engpass, am Ende haben wir es aber bisher immer geschafft, genügend qualifiziertes Personal zu finden.

Als Deutschlands größte Yachtwerft ist HanseYachts ein Aushängeschild für die hiesige Branche. Über welche weiteren Wettbewerbsvorteile - neben der Größe - verfügen Sie?

Ein wichtiger Vorteil ist sicherlich unsere Mehrmarken-Strategie, die perfekt ins neue Zeitalter des Wassersports passt. Durch standardisierte Prozesse und kundenorientierte Produkte haben wir immer die perfekte Yacht im Portfolio. Die Volumenfertigung ist dabei nicht nur ein Garant für ein ausgewogenes Kostenverhältnis, sondern sichert auch gleichbleibend hohe Qualität nach deutschen Standards. Das ist eine Win-Win-Situation - sowohl für uns als auch für die Endkunden. Diesen Wettbewerbsvorteil kann man auf der boot Düsseldorf besonders gut erkennen, da hier alle aktuellen Yachten der Welt ausgestellt werden und Kunden die Entwicklungsunterschiede der Werften direkt sehen konnten.

Wird sich die positive Resonanz auf der boot 2018 bereits im laufenden Geschäftsjahr 2017/2018 in zusätzlichen Umsatzerlösen niederschlagen oder werden die Aufträge erst im Folgejahr zum Wachstum beitragen?

Es werden viele Boote noch im laufenden Geschäftsjahr 2017/2018, also bis zum 30.06.2018 fertig. Dies wird jedoch nicht bei allen Yachten der Fall sein, so auch bei den beiden 675er, die wir von der Messe mitgenommen haben, und auch nicht mehr die 530er Sealines. Diese werden begonnen und erscheinen dann erstmal als Leistung und Lager und werden im kommenden Geschäftsjahr zu Umsatz und erst dann fällt auch unsere Marge an. Insofern wird sich die zusätzliche Dynamik durch die boot 2018 auch noch im Geschäftsjahr 2018/2019 positiv niederschlagen.

Im Geschäftsjahr 2016/2017 ist HanseYachts nach acht Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Wie nachhaltig ist diese Entwicklung?

Ein Hauptgrund für die Verluste der Vergangenheit war die zu geringe Unternehmensgröße. Im Verhältnis zu unseren nicht weiter reduzierbaren Fixkosten waren die Umsätze zu gering. Wir waren schlichtweg zu klein und hatten mit diesen Voraussetzungen keine Chance, schwarze Zahlen zu schreiben. In den vergangenen Jahren haben wir nachhaltig in neue Produkte, neue Marken und neue Absatzmärkte investiert - dies zahlt sich nun aus. Wir sind umsatzseitig nachhaltig über den Break-even-Punkt geklettert und weisen trotz einiger Wachstumskosten, die nach und nach aus dem System gehen werden, bereits einen positiven Cashflow auf. Diese positive Entwicklung wird sich fortsetzen.

Ein Grund für die jüngste Schwäche der Aktienmärkte war die Befürchtung, dass die langfristigen Zinssätze wieder nachhaltig steigen könnten. Teilen Sie diese Einschätzung und wie würden sich steigende Zinsen voraussichtlich auf die Nachfrage nach Yachten auswirken?

Das Zinsniveau kann sicherlich nicht dauerhaft auf dem heutigen Stand bleiben, auch wenn das gefühlt noch eine Ewigkeit andauern könnte. Für den Absatz bei HanseYachts hat das Zinsniveau in der Regel nur geringe Auswirkungen. Unsere Kunden haben meist viele Jahre für ihren Traum gearbeitet und kaufen Ihre neue Yacht nicht auf Pump. Daher hängt die Nachfrage nach unseren Yachten eher daran, was in den letzten 5-15 Jahren geschehen ist und weniger daran, was gerade passiert oder was passieren könnte. So sehen wir zum Beispiel bisher auch keine Auswirkungen des Brexits. Steigende Zinsen bescheren uns deshalb auch keine schlaflosen Nächte.

Herr Dr. Gerhardt, besten Dank für das Interview.

Haftungsausschluss/Disclaimer : Das aktuelle Interview dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Meinungen und Aussagen der Interviewpartner spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder, sondern ausschließlich diejenige des Interviewpartners. Das Interview ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keinerlei Haftung übernommen.













____________________________

Bildquellen: HanseYachts AG