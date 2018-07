Softing-CEO Dr. Trier: "Die Ertragssituation bewegt sich in die richtige Richtung"

Aktuell zeigen sich erste Erholungstendenzen, Zeit bei der Gesellschaft nachzufragen. "Wir haben einige starke Signale schon im ersten Halbjahr setzen können, allerdings werden die Ertragsziele erst mit den großen Lieferungen im dritten und vierten Quartal final realisiert werden", erläutert CEO Dr. Trier im Interview mit Finanzen.net. In der Verbindung des klassischen Softing -Geschäfts mit den Leistungen der im März übernommenen Globalmatix sieht der Konzernlenker und Großaktionär "enormes Anwendungspotenzial, das derzeit kein Wettbewerber am Markt anbieten kann". Für 2019 geht Dr. Trier von einer weiteren Steigerung der Ertragskraft aus.

Finanzen.net: Herr Dr. Trier, die neue Softing-Tochter Globalmatix ist ein Spezialist für "Over The Air"-Dienste, bei denen Fahrzeuge oder Maschinen an ein zentrales Datensystem angebunden werden. Welche Synergien bietet Ihnen die Integration von Globalmatix in die Softing-Gruppe?

Dr. Wolfgang Trier: Das Segment Automotive ist spezialisiert auf die Diagnose und die Kommunikation der in den Fahrzeugen verbauten elektronischen Steuergeräte. Von Seiten unserer Kunden wird immer mehr verlangt, diese Funktionen auch "Over the Air" anzubieten. Hierzu bauen wir die nötigen Funktionalitäten bereits in unsere neue Generation von Software-Werkzeugen ein. Damit bleiben wir aber ein Lieferant von Einzelkomponenten für Diagnoselösungen. Sehr viel interessanter wird es, wenn man für große Flotten fahrzeugspezifisch Diagnose- und Telemetriedaten günstig und zuverlässig zentral zur Verfügung stellen kann. Dies lässt sich wirtschaftlich aber nur dann abbilden, wenn man sowohl über eine entsprechende in Fahrzeugen verbaubare Elektronik verfügt als auch die Kosten für den Datentransfer niedrig hält.

Und hier kommt Globalmatix ins Spiel …

Korrekt. Globalmatix bringt eine auf Funktion und Sicherheit getestete Elektronik ein. Als Mobilfunkbetreiber ermöglicht uns Globalmatix darüber hinaus einen signifikant günstigeren Datentransfer, als wir dies sonst am Markt einkaufen könnten. So erschließt sich in der Verbindung aus dem klassischen Softing-Geschäft und den Leistungen der Globalmatix ein enormes Anwendungspotenzial, das derzeit kein Wettbewerber am Markt anbieten kann.

In welcher Höhe wird die neue Tochter das Konzernergebnis 2018 voraussichtlich belasten und ab wann rechnen Sie mit deren Sprung in die schwarzen Zahlen?

Wir rechnen in 2018 in Summe mit Transaktions- und Anlaufkosten für Globalmatix von rund 1,5 Mio. Euro. Ziel von Globalmatix ist, schon in 2018 knapp 1 Mio. Euro Umsatz zu erwirtschaften, was etwa 1 % des Konzernumsatzes ab Start entspräche. Damit sollten sich die Gesamtbelastungen der Globalmatix auf das Konzern-EBIT im laufenden Jahr auf unter eine Mio. Euro drücken lassen. Sehr viel wichtiger jedoch ist der Aspekt, im laufenden Jahr noch einige tausend Fahrzeuge zu vernetzen, denen im Folgejahr zehntausende folgen werden. Davon ist aufgrund der ersten Testflotten auszugehen. Damit würde Globalmatix bereits ab 2019 selbst bei den deutlich anwachsenden Fixkosten für die Infrastruktur einen ersten positiven Beitrag zum Konzern-EBIT leisten.

Und welche Margen halten Sie mittelfristig in diesem Bereich für realistisch?

Das Geschäftsmodell der Globalmatix ist in erster Linie durch Fixkosten gekennzeichnet. Sobald ausreichend viele Fahrzeuge an den Service angeschlossen sind und die Fixkosten tragen, ist jeder inkrementelle Umsatz von höchster Profitabilität. EBIT-Margen von mehr als 20 % sind ohne weiteres machbar. Hinzu kommt aufgrund des Subskriptionsmodells eine hohe Visibilität und gleichmäßig Verteilung der Umsätze.

Blicken wir auf das Segment IT Networks, das 2017 zweistellig gewachsen ist. Ist dies auch für 2018 realistisch?

Ja, wir erwarten für dieses Segment auch in 2018 ein deutlich zweistelliges Wachstum. IT Networks erhöht über den Ausbau von Vertrieb und Marketing die Markpräsenz und erzielt über Dienstleistungen für die stark wachsende Population von Softing-Geräten im Markt wachsende Serviceerträge. Als drittes Wachstumselement bringen wir jedes Jahr mindestens ein neues Kernprodukt an den Markt. Über diesen Dreiklang sichern wir auf Jahre ein zweistelliges Wachstum ab.

Welche neuen Produkte hat IT Networks in der Pipeline und über welche Alleinstellungsmerkmale verfügen diese?

Wir werden noch im Laufe des dritten Quartals die Basis für eine neue Produktfamilie an den Markt bringen, mit der IT-Betreiber prüfen können, ob ihre Netzwerke den steigenden Anforderungen noch gewachsen sind. In vielen Fällen können damit Investitionen in Millionenhöhe in komplette Neuverkabelungen vermieden werden. Technisch handelt es sich dabei um einen Qualifizierer, der sowohl die heute dominanten Kupferverkabelungen wie auch Glasfaser und WLAN-Netze mit Datenraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde umfassend überprüfen kann. Das kann bis heute kein Wettbewerber leisten. An einem weiteren, umsatzstarken Neugerät mit Produktlaunch in 2019 wird bereits gearbeitet.

Wie läuft es aktuell bei Ihrem Sorgenkind, dem Segment Automotive?

Wir kommen mit dem Aufbau der neuen Technologien gut voran. Auf Seiten der Interfaces haben wir mit der neuen Hard- und Software die Leistungstests unserer Kunden mit sehr guten Ergebnissen bestanden. Weitere Protokolle werden ergänzt und bis Jahresende vorliegen. Für die neue Version unseres Softwarepakets zur Entwicklung von Steuergeräten, mit Umsätzen von mehreren Millionen Euro jährlich eines unserer Kernprodukte, liegt die Bestellung eines Großkunden vor. Die Auslieferung einer ersten Version erfolgt zum Jahresende. Die Ertragssituation bewegt sich Schritt für Schritt in die richtige Richtung.

Anfang Februar hat die Softing AG zusammen mit ihrem langjährigen chinesischen Automotive-Vertriebspartner die "Softing Technology Shanghai" gegründet. Wie ist das Joint Venture angelaufen? Rechnen Sie bereits im laufenden Geschäftsjahr mit nennenswerten Umsatz- und Ergebnisbeiträgen?

In der Softing Technology Shanghai haben wir eine starke lokale Basis sowohl für das Automotive- als auch für das IT Networks-Geschäft geschaffen. Wir tragen damit dem Umstand Rechnung, dass China der mit Abstand wichtigste Markt für die Automobilindustrie geworden ist. Gerade erst haben wir bei einer Roadshow in Kanton, Peking und Schanghai unsere Leistungen mehr als 350 Entwicklern und Produktmanagern chinesischer Automobilhersteller vorgestellt. Dies hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Wir erwarten in 2018 bereits bei Softing China einen Gesamtumsatz von rund einer Million Euro. Für 2019 sind bereits mehr als zwei Millionen Euro Umsatz geplant.

Sie sprechen von "Wachstumschancen, die wir aus Europa heraus so nicht erschließen könnten". Könnten Sie diese beziffern?

Es ist chancenlos, diesen Markt nur von Europa aus zu bedienen zu wollen. Unsere Leistungen müssen immer in die Architekturen der Hersteller integriert werden. Für diese Kombination aus Produkt- und Projektleistungen braucht man ein kompetentes Team vor Ort. Durch unseren Eigentumsanteil können wir sowohl die Themen als auch den Know-how-Transfer steuern. Bei der Zusammenarbeit mit fremden Dritten für die Projektleistungen würde ich das deutlich kritischer sehen.

Kommen wir auf das laufende Geschäftsjahr zu sprechen: Mit welchen Erwartungen sind Sie ins zweite Halbjahr gestartet? Sind Sie nach wie vor so optimistisch für das Jahresendgeschäft?

Das erste Halbjahr lag im Rahmen unserer Erwartungen. Besonders positiv waren ein starker Mai und einen noch stärkeren Juni. Wie schon zu Jahresbeginn absehbar, wird der überwiegende Teil des Ergebnisses auf die zweite Jahreshälfte entfallen. Unser erklärtes Ziel ist, das für 2018 zugesagte EBIT in Höhe von 4 Mio. vor Belastungen aus Globalmatix zu liefern oder gar die Belastungen aus Globalmatix komplett zu neutralisieren. Derzeit spricht alles dafür, dass wir dies erreichen werden.

Können Sie uns schon eine erste Indikation für 2019 geben? Und wie abhängig sind Sie dabei von der weiteren Entwicklung des US-Marktes?

Für 2019 gehen wir von einer weiteren Steigerung der Ertragskraft aus. Neue Produkte und die Wachstumsvorgaben aus 2018 sollten hierfür die Vorlagen geben. Vom US-Markt liegt aufgrund der sehr rentablen Tochtergesellschaften eine deutliche Abhängigkeit vor. Das bereitet mir auf zumindest auf kurze und mittlere Frist keine Sorgen. Unabhängig vom politischen Verhalten der derzeitigen US-Administration befindet sich die für uns relevanten Teile der US-Industrie in einem ausgezeichneten Zustand.

Die Softing-Aktie befindet sich nach wie vor im Abwärtstrend. Wie bewerten Sie das aktuelle Kursniveau?

Das ist trotz der erfolgreich ausgebauten Positionierung unserer Produkte und Services am Zielmarkt derzeit zweifellos eine Schwachstelle, auch wenn die Kurse langsam wieder anziehen. Ich denke der Finanzmarkt braucht Fakten wie die Umsetzung unserer Umsatz- und Ertragsziele. Wir haben einige starke Signale schon im ersten Halbjahr setzen können, allerdings werden die Ertragsziele erst mit den großen Lieferungen im dritten und vierten Quartal final realisiert werden. Dann kommt das Segment IT Networks in sein traditionell stärkstes Quartal in Verbindung mit dem Launch der neuen Produkte. Auch wird der Wert der Globalmatix vielen erst dann bewusst werden, wenn die ersten 5.000 Fahrzeuge in den kommerziellen Flottenbetrieb gehen. All das erwarten wir in der zweiten Jahreshälfte.

Herr Dr. Trier, besten Dank für das Interview.

