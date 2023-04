INTERVIEW/Gerresheimer-CFO: Sind sehr zuversichtlich fürs Gesamtjahr

Aktien in diesem Artikel Gerresheimer 91,45 EUR

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gerresheimer AG ist nach einem starken Jahresauftakt gut in das laufende zweite Quartal gestartet und deutet eine Erhöhung der Jahresprognose im Sommer an. "Bei all den makroökonomischen Themen wollen wir nochmal ein gutes Quartal sicherstellen und dann im Juli ein Update zur Guidance geben", sagte Finanzvorstand Bernd Metzner im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Man schaue "schon sehr zuversichtlich auf das gesamte Jahr".

Der im MDAX notierte Hersteller von spezialisierten medizinischen Verpackungen hatte am Morgen für das am 28. Februar beendete Auftaktquartal ein organisches Umsatzwachstum von 21 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund ein Viertel gemeldet. Der Ausblick auf das Gesamtjahr, der ein Wachstum bei Umsatz und EBITDA um "mindestens 10 Prozent" vorsieht, wurde bestätigt. "Der Punkt ist, dass wir nicht einfach so an der Guidance rütteln", sagte Metzner.

Für das zweite Quartal sei jedoch bereits zu sehen, "dass wir beim Umsatz zweistellig wachsen werden, dass wir beim EBITDA zweistellig wachsen werden, und auch bei der Marge werden zulegen können", sagte der Finanzvorstand. Eine konkrete Margenprognose für das Gesamtjahr gab er wegen der Inflation nicht ab. Durch die Weitergabe der höheren Preise werde die Marge verzerrt. "Technisch reduzieren Sie damit die Marge, nicht aber das absolute EBITDA."

Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte im laufenden Jahr wegen eines schwächeren Finanzergebnisses nicht mit dem EBITDA schritthalten können, weshalb der Konzern für diese Kennziffer nach wie vor ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht stellt.

"Es ist so, dass wir beim Finanzergebnis durch die höheren Zinsen belastet werden", sagte Metzner. Das sei aber überschaubar, weil 50 Prozent der Verschuldung fixiert sei, die anderen 50 Prozent variabel. Ein um 100 Basispunkte höherer Zins belaste Gerresheimer mit 5 Millionen Euro. Der Zinsanstieg sei bereits im Ausblick antizipiert. Auch hier könnte es bei der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal am 6. Juli eine Anpassung der Guidance geben.

Den deutlich negativen Cashflow im ersten Quartal begründete der Finanzvorstand mit dem teilweise saisonalen Geschäft bei Gerresheimer und Investitionen. Der Cashflow dürfte sich im Laufe des Geschäftsjahres 2022/23 verbessern, aber wie angekündigt negativ bleiben. "Aufgrund der Investitionen in profitable Wachstumsprojekte werden wir beim freien Cashflow im Gesamtjahr moderat negativ sein", so Metzner. "Es läuft wie geplant." Auf die Dividendenfähigkeit wirke sich das nicht aus: "Wir zahlen nach wie vor fleißig. Eine Dividende von 1,25 Euro pro Aktie - wie angekündigt - ist kein Problem."

