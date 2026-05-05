INTERVIEW/Novo Nordisk will mit Abnehm-Pille Turnaround schaffen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Der starke Verkaufsstart der Abnehmpille von Novo Nordisk gibt CEO Mike Doustdar die Hoffnung, dass der dänische Pharmakonzern im Markt für Adipositas-Medikamente verlorenen Boden gutmachen kann. Seit dem US-Verkaufsstart Anfang des Jahres nähmen über 1 Million Patienten die Wegovy-Pille, was im Schnitt 62.500 neuen Patienten pro Woche entspreche, sagte der Manager im Gespräch mit Dow Jones Newswires. "Pro Woche schaffen wir im Durchschnitt zehnmal mehr als Foundayo", sagte er mit Blick auf das Konkurrenzprodukt von Eli Lilly.

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Novo Nordisk hatte im Adipositas-Bereich durch sein Blockbuster-Medikament Wegovy zum Spritzen von einem First-Mover-Vorteil profitiert. Nachdem das Unternehmen jedoch zunächst Schwierigkeiten hatte, die rasant steigende Nachfrage zu bedienen, und dann mit einem konkurrierenden Injektions-Präparat von Eli Lilly konfrontiert worden war, verlor es seine Marktführerschaft.

Mit der neuen Wegovy-Pille will Novo Nordisk wieder aufholen, auch wenn Eli Lilly vor wenigen Wochen seine eigene Pille namens Foundayo auf den Markt gebracht hat.

Die Gesamtzahl der "New-to-Brand"-Verschreibungen - eine Kennzahl, mit der erfasst wird, wenn einem Patienten ein bestimmtes Medikament zum allerersten Mal verschrieben wird - zeige, dass Novo Nordisk den Löwenanteil des frühen Marktes für orale Medikamente zur Gewichtsabnahme erobere, sagte Doustdar. "Ich sehe einen Schimmer Hoffnung, dass sich der Verlust an Marktanteilen, den wir erlitten haben, umkehren könnte, wenn es uns gelingt, diesen Moment in einen Trend zu verwandeln."

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Rund 80 Prozent der Patienten, die die Wegovy-Pille einnehmen, seien neue Patienten. Die restlichen 20 Prozent wechselten von anderen Abnehmprodukten.

Novo Nordisk hat auch unter sogenannten Compounding-Apotheken (Rezeptur-Apotheken) in den USA gelitten, die weiterhin kostengünstigere Nachahmerversionen seiner Ozempic-Diabetes- und Wegovy-Abnehmspritzen herstellen und so die Umsätze schmälern.

Nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres geschätzt hatte, dass rund 1,5 Millionen Amerikaner solcher Nachahmerversionen seiner Medikamente einnahmen, beginnt sich die Situation nach einem harten Durchgreifen der US-Regierung und der US-Arzneimittelbehörde FDA zu verbessern.

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Doustdar sagte, dass auch die Einführung niedrigerer Preise für seine Markenmedikamente geholfen habe, da die Patienten anfingen, sich zu fragen, warum sie ein Nachahmerpräparat kaufen sollten, wenn das Original jetzt erschwinglich sei. "Die Kombination aus beidem macht die Situation besser", sagte er. "Gibt es da draußen noch Compounding-Apotheken, die ihr Glück versuchen? Absolut. Und ich denke, wir sollten weiter Druck auf sie ausüben."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 10:01 ET (14:01 GMT)