INTERVIEW/Uniper hält bei Kohleausstieg an russischen Blöcken fest

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper hält trotz der Pläne zur Dekarbonisierung an seiner russischen Kohleflotte fest. Russland bekenne sich anders als die USA zum Pariser Klimaabkommen, betonte Firmenchef Andreas Schierenbeck. "Wenn es das Land schafft, seine CO2-Bilanz so darzustellen, dass es in diesem Zielkorridor bleibt, gibt es auch keinen Grund für uns, unsere Kraftwerke dort nicht zu betreiben."

Das Kraftwerk Berezovskaya in der sibirischen Region Kraznojarsk stehe etwa mitten in einem Braunkohlefeld, sagte Schierenbeck im Interview mit Dow Jones Newswires. "Die Braunkohle reicht für die nächsten 300 Jahre." Es gebe dort keine Gasfelder und keine Wasserkraft. "Das können wir nicht einfach so dekarbonisieren."

Uniper betreibt über seine Tochter Unipro neben dem Braunkohlemeiler Berezovskaya unter anderem auch noch drei Kraftwerke, die mit Steinkohle befeuert werden. Der Konzern will bis 2035 in Europa - ohne Russland - CO2-neutral sein. Da das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 bis 2035 oder 2038 laufen soll, will Uniper die restlichen CO2-Emissionen auch über Zertifikate oder CCS-Technologien ausgleichen.

April 17, 2020 06:45 ET (10:45 GMT)