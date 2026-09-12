INTLOOP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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INTLOOP hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 38,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INTLOOP noch ein Gewinn pro Aktie von 55,06 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 10,45 Milliarden JPY gegenüber 8,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 54,75 JPY. Im letzten Jahr hatte INTLOOP einen Gewinn von 146,49 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 40,40 Milliarden JPY gegenüber 33,55 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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