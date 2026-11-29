Intrepid Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Intrepid Metals hat am 27.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Intrepid Metals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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