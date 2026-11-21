Intuit präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Intuit präsentierte am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 CAD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent auf 6,10 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,39 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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