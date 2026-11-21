Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent auf 6,10 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,39 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 CAD je Aktie generiert.

Intuit präsentierte am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.

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