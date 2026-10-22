Intuitive Surgical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

22.10.26 06:35 Uhr

Intuitive Surgical lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 24,81 ARS. Im letzten Jahr hatte Intuitive Surgical einen Gewinn von 28,76 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 4.572,53 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.328,08 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net