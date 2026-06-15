INUNEKO-SEIKATSU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

INUNEKO-SEIKATSU äußerte sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 216,19 JPY beziffert, während im Vorjahr 79,36 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat INUNEKO-SEIKATSU im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 54,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,49 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net