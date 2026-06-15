DAX24.894 +1,1%Est506.229 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 +6,1%Nas26.684 +3,1%Bitcoin56.856 -0,6%Euro1,1579 -0,1%Öl82,96 -0,5%Gold4.324 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abkommen zwiscne USA und Iran: DAX und Wall Street letztlich stark -- SpaceX nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Vertikalturbinen als vielversprechende Alternative zu Solarstrom Vertikalturbinen als vielversprechende Alternative zu Solarstrom
Kommt jetzt der Befreiungsschlag in der Krise! Salesforce kauft KI-Spezialisten Fin für 3,6 Mrd. USD! Kommt jetzt der Befreiungsschlag in der Krise! Salesforce kauft KI-Spezialisten Fin für 3,6 Mrd. USD!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

INUNEKO-SEIKATSU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

16.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. Registered Shs
3.380,00 JPY 395,00 JPY 13,23%
Charts|News|Analysen

INUNEKO-SEIKATSU äußerte sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 216,19 JPY beziffert, während im Vorjahr 79,36 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat INUNEKO-SEIKATSU im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 54,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,49 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv