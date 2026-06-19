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Invent Ventures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

20.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Invent Ventures Inc
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Invent Ventures hat am 17.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen USD – ein Plus von 26,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Invent Ventures 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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