Invent Ventures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Invent Ventures hat am 17.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen USD – ein Plus von 26,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Invent Ventures 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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