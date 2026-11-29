Inverite Insights lud am 27.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite standen 0,4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net