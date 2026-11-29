Inversiones Aguas Metropolitanas hat sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,46 CLP gegenüber 10,38 CLP im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 167,76 Milliarden CLP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,40 Milliarden CLP in den Büchern standen.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 6,74 CLP hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 167,76 Milliarden CLP erwartet.

Redaktion Finanzen.net