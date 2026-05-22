Inversiones Aguas Metropolitanas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Inversiones Aguas Metropolitanas gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30,70 CLP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,09 CLP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Inversiones Aguas Metropolitanas im vergangenen Quartal 210,51 Milliarden CLP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inversiones Aguas Metropolitanas 197,44 Milliarden CLP umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 29,20 CLP gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 213,40 Milliarden CLP ausgegangen.

Redaktion finanzen.net