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Investition

Delivery Hero-Aktie fester: Uber stockt kräftig auf

18.05.26 17:36 Uhr
Delivery-Hero-Aktie stärker: Uber greift erneut zu und erhöht Anteil kräftig | finanzen.net

Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenlieferdienst Delivery Hero kräftig auf.

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Uber halte nun 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero, sowie weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen, teilte der MDAX-Konzern am Montag mit. Zuletzt hatte Uber seine Beteiligung schon von gut 7 Prozent auf fast 18 Prozent aufgestockt.

Delivery Hero begrüße die zusätzliche Investition von Uber als eine weitere Bestätigung der Plattform und seiner Strategie, hieß es weiter. Delivery Hero konzentriere sich weiter auf sein operatives Geschäft sowie auf die Prüfung strategischer Optionen, um langfristigen Wert zu schaffen.

Die niederländische Beteiligungsgesellschaft Prosus hatte sich im Zuge der Übernahme von Just Eat Takeaway dazu bereit erklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren.

Die Delivery Hero-Aktie notiert im späten XETRA-Handel zeitweise 4,44 Prozent höher bei 30,81 Euro.

/jha/he

AMSTERDAM (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: Delivery Hero

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14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
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13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

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