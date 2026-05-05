Investition geschmälert: Führungskraft trennt sich von Vidac Pharma-Anteilen
So entwickelte sich die Vidac Pharma-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.
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Vidac Pharma meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 30.04.2026. Die BaFin wurde am 07.05.2026 über die Transaktion informiert. Vorstand Herzberg, Dr. Max reduzierte am 30.04.2026 das Investment in Vidac Pharma-Aktien. Herzberg, Dr. Max veräußerte 17.236 Aktien zu jeweils 0,56 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 0,57 EUR.
Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Vidac Pharma-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 0,57 EUR. Insgesamt ist Vidac Pharma aktuell 30,05 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 51.625.060 Aktien.
Herzberg, Dr. Max hatte bereits am 30.04.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Herzberg, Dr. Max dezimierte sein Engagement um 16.828 Vidac Pharma-Papiere zu jeweils 0,57 EUR.
Redaktion finanzen.net
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