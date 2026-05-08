Investition geschmälert: Führungskraft trennt sich von Vidac Pharma-Anteilen

MT-Meldung

Vidac Pharma veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Am 25.05.2026 wurden bei Vidac Pharma Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 28.05.2026. Von Vorstand Herzberg, Dr. Max wurden am 25.05.2026 Vidac Pharma-Papiere verkauft. Es wurden 9.912 Aktien zu jeweils 0,57 EUR veräußert. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die Vidac Pharma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 0,56 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel an und legte um 6,80 Prozent auf 0,60 EUR zu. An diesem Tag wurden via FSE 1.000 Vidac Pharma-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht Vidac Pharma einen Börsenwert von 29,43 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 51.625.060 Anteilsscheine beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 25.05.2026 statt. Das Portfolio von Herzberg, Dr. Max verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Senkung um 17.000 Anteile zu jeweils 0,58 EUR.

Redaktion finanzen.net