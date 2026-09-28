Investition geschmälert: Führungskraft trennt sich von Vidac Pharma-Anteilen

Gemeldetes Eigengeschäft

28.09.26 16:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Vidac Pharma.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 22.09.2026 bei Vidac Pharma verzeichnet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 25.09.2026. Von Vorstand Herzberg, Dr. Max wurden am 22.09.2026 Vidac Pharma-Papiere verkauft. Es wurden 4.590 Aktien zu jeweils 0,42 EUR veräußert. Die Vidac Pharma-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,39 EUR.

Bei der Vidac Pharma-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 0,40 EUR. Die Marktkapitalisierung von Vidac Pharma beläuft sich aktuell auf 21,94 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 51.625.060 Aktien.

Zuvor wurden Transaktionen von Herzberg, Dr. Max am 18.09.2026 verzeichnet. Herzberg, Dr. Max stieß 3.250 Anteile zu jeweils 0,44 EUR aus dem eigenen Depot ab.

Redaktion finanzen.net