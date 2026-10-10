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Investition geschmälert: Führungskraft trennt sich von Viromed Medical-Anteilen

So entwickelte sich die Viromed Medical-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viromed Medical AG
5.55 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Zum 05.10.2026 wurde bei Viromed Medical ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 07.10.2026. Perbandt, Heike, in enger Beziehung, verkaufte kürzlich Viromed Medical-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 05.10.2026 8.000 Aktien für einen Preis von jeweils 5,70 EUR veräußert. Die Viromed Medical-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 4,30 Prozent auf 5,55 EUR.

Die Viromed Medical-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,80 Prozent auf 5,70 EUR. Viromed Medical erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 114,41 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 20.250.000 Anteilsscheine.

Zuvor meldete Viromed Medical, dass Perbandt, Heike am 02.10.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Es ergab sich eine Dezimierung des Portfolios um 5.000 Aktien zu je 5,78 EUR.

Redaktion finanzen.net

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