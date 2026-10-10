Investition geschmälert: Führungskraft trennt sich von Viromed Medical-Anteilen

MT-Meldung

10.10.26 10:01 Uhr

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Viromed Medical-Aktie für Bewegung.

Zum 02.10.2026 wurde bei Viromed Medical ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 07.10.2026 publik gemacht. Perbandt, Heike, in enger Beziehung, verkaufte kürzlich Viromed Medical-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 02.10.2026 5.000 Aktien für einen Preis von jeweils 5,78 EUR veräußert. Die Viromed Medical-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 3,40 Prozent im Minus bei 5,65 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Viromed Medical-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,80 Prozent auf 5,70 EUR nach oben. Viromed Medical wird aktuell mit einem Börsenwert von 114,41 Mio. Euro gelistet. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 20.250.000 Papiere.

Zuvor meldete Viromed Medical, dass Perbandt, Heike am 22.09.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Bei einem Kurs von 5,40 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 5.000 Viromed Medical-Aktien ein.

Redaktion finanzen.net