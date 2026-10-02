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Investition

Milliardenwette auf Amerika: Was das neue Ohio-Werk für die Bayer-Aktie bedeutet

Milliardenwette auf Amerika: Was das neue Ohio-Werk für die Bayer-Aktie bedeutet

Bayer setzt weiter auf den US-Markt: Für eine Milliardensumme baut der Konzern ein neues Pharma-Werk in Ohio, 600 Jobs sollen entstehen. Was steckt dahinter?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
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Charts | News | Analysen

Bayer investiert weitere Milliarden in den USA. Wie der Konzern mitteilte, wird er ein neues Pharma-Werk im US-Bundesstaat Ohio errichten. Die Investitionssumme beträgt 2,2 Milliarden US-Dollar. 600 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Bayer hat in den vergangenen fünf Jahren über 7 Milliarden Dollar in pharmazeutische Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in die Produktion in den USA investiert.

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"Bayer betrachtet die USA seit Langem als wichtigen Produktionsstandort und als Innovationszentrum", sagte Bayer-CEO Bill Anderson. "Diese wegweisende Investition unterstreicht unser Engagement."

DJG/mgo/ros

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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