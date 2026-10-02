Milliardenwette auf Amerika: Was das neue Ohio-Werk für die Bayer-Aktie bedeutet
Bayer setzt weiter auf den US-Markt: Für eine Milliardensumme baut der Konzern ein neues Pharma-Werk in Ohio, 600 Jobs sollen entstehen. Was steckt dahinter?
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Bayer investiert weitere Milliarden in den USA. Wie der Konzern mitteilte, wird er ein neues Pharma-Werk im US-Bundesstaat Ohio errichten. Die Investitionssumme beträgt 2,2 Milliarden US-Dollar. 600 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Bayer hat in den vergangenen fünf Jahren über 7 Milliarden Dollar in pharmazeutische Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in die Produktion in den USA investiert.
"Bayer betrachtet die USA seit Langem als wichtigen Produktionsstandort und als Innovationszentrum", sagte Bayer-CEO Bill Anderson. "Diese wegweisende Investition unterstreicht unser Engagement."
DJG/mgo/ros
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