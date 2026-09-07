Porsche-Aktie zieht an: Konzern beteiligt sich an Raumfahrtunternehmen Stoke Space
Die Porsche Automobil Holding SE hat sich an dem Raumfahrtunternehmen Stoke Space Technologies beteiligt.
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Wie die Beteiligungsgesellschaft mitteilte, investiert sie einen Betrag im niedrigen zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Im Rahmen der Finanzierungsrunde hat das Unternehmen, das eine zweistufige Trägerrakete mit dem Ziel der vollständigen Wiederverwendbarkeit beider Stufen entwickelt, rund 1 Milliarden US-Dollar eingenommen. Der Erststart der "Nova"-Rakete von Stoke Space ist für Anfang 2027 geplant.
Die Porsche-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,31 Prozent im Plus bei 29,29 Euro.
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