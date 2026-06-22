Prosus-Aktie im Minus: Hunderte Millionen in Krankenversicherer Alan investiert
Der Tech-Investor Prosus investiert 400 Millionen Euro in den französischen Krankenversicherer Alan.
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Der Deal bewertet das Unternehmen, das eine von künstlicher Intelligenz betriebene Gesundheitsplattform entwickelt hat, mit 5,5 Milliarden Euro. Prosus übernimmt neu ausgegebene und bestehende Aktien von Alan.
An der Finanzierungsrunde beteiligen sich laut Prosus als neuer Investor auch Dara Holdings sowie die bisherigen Kapitalgeber Teachers' Venture Growth und Index Ventures.
Die neuen Mittel sollen Alan dabei helfen, in große Märkte zu expandieren, so Prosus. Das Unternehmen ist derzeit in Frankreich, Spanien, Belgien und Kanada tätig und erzielte im ersten Quartal einen wiederkehrenden Umsatz von mehr als 800 Millionen Euro, was einem Anstieg von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Prosus ist größter Anteilseigner des chinesischen Internet-Konzerns Tencent Holdings und Eigentümer des Essenslieferdienstes Just Eat Takeaway.
In Amsterdam verliert die Prosus-Aktie am Donnerstag stellenweise 0,47 Prozent auf 38,24 Euro.
DJG/DJN/rio/cbr
Von Adria Calatayud
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