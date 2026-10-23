Rio Tinto-Aktie mit leichtem Plus: Konzern investiert 1,9 Milliarden Dollar in Bauxitprojekt

Investition

23.10.26 09:25 Uhr

Der Bergbaukonzern plant eine Milliardeninvestition in Australien und richtet sein Rohstoffgeschäft langfristig aus. Dabei geht es auch darum, die Versorgung mit einem wichtigen Industriematerial zu sichern.

Rio Tinto will 1,9 Milliarden US-Dollar in die Erschließung einer Bauxitlagerstätte investieren. Diese Investition soll eine Erweiterung der Weipa-Aktivitäten im Norden des australischen Bundesstaates Queensland unterstützen, wie der Bergbaukonzern ankündigte.

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Produktionsstart von Bauxit - einem Schlüsselrohstoff für die Aluminiumherstellung - soll im Kangwinan-Projekt auf der westlichen Kap-York-Halbinsel in Queensland 2029 sein. Die volle Produktionskapazität soll drei Jahre später erreicht werden.

Bauxit aus dem Kangwinan-Projekt werde das Erz aus der Andoom-Mine in der Nähe von Weipa ersetzen, sobald diese im Laufe dieses Jahrzehnts vollständig erschöpft sei, teilte das Unternehmen mit.

Das Kangwinan-Projekt werde eine Erhöhung von Weipas Jahreskapazität auf etwa 44 Millionen Tonnen unterstützen, ausgehend von einer aktuellen Produktion von rund 38 Millionen Tonnen. Es werde zudem dazu beitragen, das für 2029 geplante Ende der Produktion in der Gove-Mine im Northern Territory auszugleichen, teilte Rio Tinto mit.

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"Das Projekt stellt die bedeutendste neue Bergbauinvestition in Queensland in den letzten Jahren dar und ist ein Zeichen für das langfristige Engagement von Rio Tinto in seinem Bauxitgeschäft, dem Bundesstaat und unserer integrierten Aluminium-Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Metall", sagte Jérôme Pécresse, Chief Executive des Aluminium- und Lithiumgeschäfts von Rio Tinto.

Die Aktie von Rio Tinto zeigt sich in London bei 62,72 GBP etwas fester.

DOW JONES