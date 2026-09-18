TotalEnergies-Aktie tiefer: BlackRock investiert 1,8 Milliarden Dollar in Afrika-Geschäft

Investition

18.09.26 09:40 Uhr

BlackRock will über einen Fonds 1,8 Milliarden US-Dollar in ein Portfolio afrikanischer Öl- und Gasinfrastruktur von TotalEnergies investieren.

Blackrock wird über einen Fonds 1,8 Milliarden US-Dollar bei TotalEnergies in ein Portfolio der afrikanischen Öl- und Gasinfrastruktur investieren.

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Die am Freitag von dem französischen Energiekonzern angekündigte Vereinbarung wurde mit Global Infrastructure Partners (GIP) geschlossen und sieht vor, dass TotalEnergies über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren eine durchsatzbasierte Gebühr zahlt.

Infrastrukturvermögenswerte sind oft Teil der Midstream-Sparte eines Ölkonzerns und umfassen Pipelines und Lageranlagen.

TotalEnergies erklärte, das Geschäft mit GIP unterstreiche den Wert einiger seiner Midstream-Infrastrukturvermögenswerte in Afrika.

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Die TotalEnergies-Aktie verliert in Frankreich zeitweise ein Prozent auf 78,85 Euro.

DOW JONES