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Investition

TotalEnergies-Aktie tiefer: BlackRock investiert 1,8 Milliarden Dollar in Afrika-Geschäft

TotalEnergies-Aktie tiefer: BlackRock investiert 1,8 Milliarden Dollar in Afrika-Geschäft

BlackRock will über einen Fonds 1,8 Milliarden US-Dollar in ein Portfolio afrikanischer Öl- und Gasinfrastruktur von TotalEnergies investieren.

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Blackrock wird über einen Fonds 1,8 Milliarden US-Dollar bei TotalEnergies in ein Portfolio der afrikanischen Öl- und Gasinfrastruktur investieren.

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Die am Freitag von dem französischen Energiekonzern angekündigte Vereinbarung wurde mit Global Infrastructure Partners (GIP) geschlossen und sieht vor, dass TotalEnergies über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren eine durchsatzbasierte Gebühr zahlt.

Infrastrukturvermögenswerte sind oft Teil der Midstream-Sparte eines Ölkonzerns und umfassen Pipelines und Lageranlagen.

TotalEnergies erklärte, das Geschäft mit GIP unterstreiche den Wert einiger seiner Midstream-Infrastrukturvermögenswerte in Afrika.

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Die TotalEnergies-Aktie verliert in Frankreich zeitweise ein Prozent auf 78,85 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
02.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets

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