DAX 25.841 +0,0%ESt50 6.354 -0,1%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,10 +1,0%Nas 26.218 +0,5%Bitcoin 66.947 +0,4%Euro 1,1607 +0,2%Öl 95,3 -0,3%Gold 4.428 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investition

TRATON-Aktie in Rot: MAN-Partner investieren 400 Mio Euro zusätzlich in Service-Netz

TRATON-Aktie in Rot: MAN-Partner investieren 400 Mio Euro zusätzlich in Service-Netz

Händler, Service-Partner und Importeure des Nutzfahrzeugherstellers MAN wollen zusätzlich rund 400 Millionen Euro in den geplanten Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzes stecken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
36.10 EUR -1.38 EUR -3.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
74.35 EUR -0.35 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Damit steigt die Investitionssumme bis 2030 auf insgesamt rund 700 Millionen Euro, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, das zum TRATON-Konzern gehört. MAN selbst hatte bereits im Frühjahr angekündigt, 300 Millionen Euro in das eigene Netz investieren zu wollen.

Werbung

Von dem Geld sollen neue Stützpunkte geschaffen und vorhandene Standorte modernisiert werden. Fast 80 Prozent der Kunden sollen künftig in weniger als 30 Minuten Fahrzeit eine Werkstatt erreichen können. Rund ein Drittel der geplanten Investitionen sollen gezielt in Elektromobilität und Digitalisierung fließen.

Die Aktien der MAN-Mutter TRATON verlieren im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,88 Prozent auf 36,20 Euro.

DJG/rio/sha

DOW JONES

Bildquellen: TRATON Group, TRATON GROUP

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen (VW) vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.