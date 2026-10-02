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Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Amadeus Fire-Anteilen zu

Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Amadeus Fire-Anteilen zu

Bei Amadeus Fire wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus Fire AG
16.40 EUR 0.30 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen

Kürzlich kam es bei der Amadeus Fire-Aktie zu Managers’ Transactions. Am 01.10.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Sein Engagement in Amadeus Fire hat von Wülfing, Robert, Vorstand, am 01.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1.500 Aktien zu je 16,48 EUR. Die Amadeus Fire-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,20 Prozent auf 16,22 EUR.

Das Papier von Amadeus Fire legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um Prozent auf EUR. Die Marktkapitalisierung von Amadeus Fire beziffert sich unterdessen auf 89,30 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 5.432.160 Papiere.

Das vorherige Eigengeschäft mit Amadeus Fire-Aktien wurde am 22.09.2026 verzeichnet. Einen Zukauf von 2.000 Papiere für jeweils 17,10 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Amadeus FiRe AG

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Datum Rating Analyst
29.10.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
24.09.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
24.07.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
26.06.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
17.06.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research

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