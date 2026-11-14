Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Baader Bank-Anteilen zu

Portfolio geändert

Baader Bank gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 09.11.2026 bei Baader Bank verzeichnet. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 13.11.2026 ein. Im Portfolio von Baader Bank-Aufsichtsrat Hagen, Dr. Louis kam es am 09.11.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 3.000 Aktien zu jeweils 6,90 EUR hinzu. Das Papier von Baader Bank legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,50 Prozent auf 6,84 EUR.

Die Baader Bank-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 6,70 EUR ab. Der Marktwert von Baader Bank beträgt unterdessen 336,70 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 48.797.300 Papiere.

Bevor Riedel, Oliver für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 09.11.2026 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. Damals hatte Riedel, Oliver Vorstand 2.999 Anteilsscheine zu je 6,90 EUR gekauft.

Redaktion Finanzen.net